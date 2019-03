Justin Bieber y Selena Gomez podrían estar juntos en Canadá

Justin Bieber y Selena Gomez ¿juntos en Canadá? Aún no cantéis victoria, pero todo apunta a que ambos pasaron un divertido día en Ontario celebrando el cumpleaños de una amiga de la madre de Justin, Victoria Nosko.

Precisamente fue Victoria la que desencadenó la locura en Twitter tras tuitear por la noche en su cuenta: “He tenido un cumpleaños genial gracias a @erinwagner @JeremyBieber @justinbieber @selenagomez @CrazyKhalil Lo pasamos de maravilla!”. Horas después, ya de madrugada, esta impulsiva tuitera debió replantearse si era buena idea mencionar a las dos super estrellas, y decidió borrar el polémico tuit.

En un intento de solucionar el bombazo, @victorianosko publicó otro tuit explicando su error al haber mencionado a Selena, cuando realmente quería mencionar a la madre de Justin, Pattie Malette. No me digas... El error es cuanto menos cuestionable y una de dos, o realmente Justin y Selena estuvieron juntos ese día o la amiga de Pattie quería llamar la atención.

Dejando los tuits a un lado, no nos sorprendería que Selena se reencontrara con Justin, pues desde que salió a la luz el vídeo en el cantante bromea sobre el KKK y la segregación social, Selena se ha sentido muy afectada y preocupada por Justin. Incluso, la cantante ha publicado recientemente una canción de su nueva película, titulada 'Hold on' y no sabemos si estará dedicada a Justin, pero desde luego encaja como anillo al dedo. Justin por su parte, tampoco se olvida de ella, pues recientemente daba 'like' en una de selfies muy sexy de Selena en Instagram.

De una forma u otra, lo que está claro es que Selena siempre ha sido protectora con Justin y aunque no estén juntos (por ahora), sigue sintiendo cariño por el cantante, que no está pasando por su mejor momento.