La inesperada confesión de Justin Bieber sobre Selena Gomez para defender a Hailey Baldwin

Justin Bieber ha decidido sacar la cara por su mujer Hailey Baldwin y defenderla después de las muchas críticas y comentarios ofensivos que la modelo estaba recibiendo a través de las redes sociales.

El cantante canadiense ha recurrido a su Instagram Stories para compartir con todos el extenso mensaje que le ha envidado a uno de estos haters.

"Dejad de mandarnos a Hailey y a mi estos mensajes. Si me queréis, haced una captura de pantalla y publicarlo en cualquier sitio", escribe Bieber después de que este usuario escribiese esto: "¡Tú no estás enamorado de Hailey! Hailey duerme con hombres como Shawn Mendes por la fama, y ella es racista".

Además, el cantante en este mensaje ha hecho una inesperada confesión sobre su famosa ex, Selena Gomez: "Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es, absolutamente, absurdo ¿por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quiera volver con mi ex? He querido y quiero a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy locamente enamorado de mi mujer y ella es lo mejor que me ha pasado en todo mi tiempo".