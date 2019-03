Justin Bieber y Selena Gómez, ¡al fin juntos!

Junto a la foto, Bieber escribía "Nena, tú eres mi máxima inspiración... la que siempre viene y me abraza". No es una confirmación en toda regla de su relación, pero no puede estar más claro. ¡Están hechos el uno para el otro!

Las sospechas comenzaron cuando la actriz viajaba a Noruega cuando Justin se encontraba en este país. Allí se dejaron ver juntos y muy acaramelados pero nadie sabía nada al respecto. Hace unos días Justin, subía una foto a Instagram con Selena que seguidamente borró. ¡Muy sospechoso! Y ahora esta, con declaración de amor incluida.

Pero Justin no ha sido el único que ha mostrado sus sentimientos de manera pública. Selena, hace unos días, en un concierto para la MTV dónde cantaba su nueva canción "Come and get it", cautivó con una canción de hace mucho tiempo, que grabó justo al empezar la relación con Bieber, también algo que nos hizo dudar si habían vuelto o no.

Nos quedamos a la espera de que hagan oficial su relación, aunque... ¡una imagen vale más que mil palabras!