Justin Bieber y Selena Gómez dicen adiós a la castidad

Rojo pasión, nunca mejor dicho. Y claro...su círculo más cercano está preocupado por el hecho de que ni Justin ni Selena luzcan sus alianzan de castidad. La familia teme que la pareja no use métodos para evitar un supuesto embarazo. Ambos son hijos de padres adolescentes así que temen que sigan sus pasos. Eso y también que pueda frenarse su imparable carrera. ¿Tendrán miedo los padres de que un nietecito rompa a las gallinas de los huevos de oro? Mmmm...

No os preocupéis porque al parecer los padres no han tardado ni un momento en darles una incómoda charla sobre métodos de protección (como si ellos no los conocieran). Más aún después de ver las tórridas imágenes de los chicos durante las últimas vacaciones en Hawai. Pattie, la madre de Justin, declaró que desde entonces “todo el mundo empezó a especular que probablemente ellos hayan mantenido relaciones”.

Una persona muy cercana a los cantantes declaró a la revista Star que "sus intenciones son buenas, pero también saben lo fácil que es emocionarse cuando eres joven y estás enamorado". Y sentencia diciendo “sólo son unos momentos de debilidad los que pueden causar toda una vida de arrepentimiento".

Dicho esto, sólo la juvenil parejita sabe si la desaparición de las alianzas significa lo que significa o no.