Justin Bieber y Selena Gomez se dejan ver juntos en un hotel en Bervely Hills

DURANTE EL ENCUENTRO HUBO MUESTRAS DE CARIÑO

¡Muy fuerte! Después de muchas idas y venidas y de que durante las últimas semanas no pararan de escucharse rumores sobre un acercamiento entre Justin Bieber y Selena Gomez, la ex pareja ha tenido un encuentro en un hotel de Bervely Hills. Así lo han captado algunos fans que no dudaron en publicar las fotos en sus redes sociales y, según los testigos allí presentes, Sele llegó a sentarse en las piernas de Justin. ¿Habrán vuelto a retomar su intermitente relación?