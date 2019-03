Justin Bieber saca su lado ‘James Dean’ para mostrar su cara más ‘adulta’

Justin Bieber ya no es el niño que se dio a conocer al mundo entero con su ‘Baby’. El cantante alcanzó la mayoría de edad y se siente más maduro, y así ha querido demostrarlo en esta sesión fotográfica par la revista GQ.

En la entrevista, Bieber ha hablado de varias cosas como, por el ejemplo, del alcohol: “Me gusta el autocontrol. A ver, me he tomado alguna cerveza, pero nunca he perdido el autocontrol”.

No ha sido la única confesión que ha hecho. También ha querido dejar claro qué es lo que piensa de su amiguísima Kim Kardashian: “La gente dice que no hace nada, pero hace muchas cosas y trabaja muy duro”. Y con respecto al mundo de la música, confiesa: “No puedes confiar en nadie en este negocio. Eso es lo triste. Yo aprendí por el camino difícil”.

Con ese rollito a lo ‘James Dean’, seguro que no es tan difícil conquistar los miles de corazones de sus fans…