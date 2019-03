Justin Bieber rompe el móvil de un fan que solo quería una foto con él

Que a Justin Bieber no le gustan las fotos es un hecho que todo el mundo sabe ya. El año pasado, el cantante actuó de forma agresiva cuando un paparazzi le quiso hacer una foto y este fin de semana le ha pasado lo mismo con un fan argentino en Los Ángeles.

Todo sucedió después de un partido de fútbol cuando el argentino Mauro Leonel se acercó a Justin para regalarle la camiseta de su selección y hacerse una foto con él. A Justin no le pareció bien y con agresividad le dio un manotazo al joven provocando que se le rompiera el móvil.

Mauro lo ha contado todo en un post que ha publicado en su perfil de Facebook: "Solo me acerqué para poder tener una foto con él. Su reacción no tiene justificación, porque yo también pude haber reaccionado, pero no lo hice".

Además de romper su móvil, Justin rechazó el regalo que Mauro le hacía como así lo cuenta el chico en el post: "Yo le dije 'ey ¿qué haces? Te di un regalo' y me dice 'si ya se, qué ¿la quieres de nuevo?' como diciendo que me importa tu regalo de mierda". El argentino se lamenta también de los muchos feos que el cantante ha tenido con su país.

Mauro termina contando el accidentado encuentro con el canadiense haciendo referencia a la arrogancia del cantante y queriendo advertir a sus fans de quién es realmente Justin: "La fama se les sube a la cabeza olvidándose quienes son, mas humildad y menos arrogancia, porque así mismo como llegaste allá arriba también podes caerte".