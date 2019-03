Justin Bieber rompe a llorar tras su actuación en los MTV Music Video Awards 2015

A pesar de sus idas y venidas amorosas, su tonteo con la ilegalidad y sus continuos escándalos, Justin Bieber siempre ha demostrado ser un chico de lo más sensible. Por este motivo no es de extrañar que el cantante haya roto a llorar al final de su actuación en los MTV Music Video Awards 2015, la primera desde hace varios años.

El dramático momento se produjo después de que el canadiense presentase a sus fans en directo el tema que estrenó el pasado 28 de agosto, 'What Do You Mean?', y que las malas lenguas dicen que está dirigido a Selena Gomez. Contrariamente, parece que el verdadero motivo del llanto de Bieber fue la emoción de volver a cantar en vivo para su público, cosa que no hacía desde los Billboard Music Awards en mayo de 2013.

A pesar del agridulce final con el que terminó la interpretación de su nuevo éxito, Justin fue ovacionado por el público, recibiendo el cariño de los fans que durante los últimos meses parecían haberle abandonado.