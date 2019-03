Justin Bieber, rodeado de chicas en sus vacaciones de Hawaii

Ya sabemos que Justin Bieber no es un santo precisamente. El cantante, además de sus continúas polémicas, es todo un conquistador y es que desde que rompiese con Selena Gomez, el artista no ha sentado la cabeza, sentimentalmente hablando. El intérprete de 'Sorry' ha aprovechado las vacaciones para escaparse a Hawaii y rodearse de chicas como ha dejado ver en Instagram.

Tanto en helicóptero como en barco Bieber ha disfrutado con sus amigas. En una de las imágenes, vemos al cantante sentando observando los traseros de las chicas. Aunque en alguna de las fotos vemos que también hay un amigo, podemos imaginar que el príncipe del pop no tendría problema en acaparar toda la atención.

Según informa TMZ, Bieber pasará dos semanas en la isla donde se hospeda en una mansión por la que paga 10.000 euros la noche. Como se ve en el vídeo promocional, la casa está rodeada de cascadas y en lo alto de una colina. Además, cuenta con una espectacular piscina donde las chicas se lo han pasado en grande, como vemos en la grabación publicada por Bieber.