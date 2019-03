Justin Bieber roba el sitio a One Direction como los reyes de las reproducciones en Spotify

Justin Bieber está triunfando con sus nuevas canciones. El cantante no solo se está centrando en su carrera musical, sino que su comportamiento ha mejorado y eso se ha trasmitido en su música. Justin vuelve a saborear las mieles del éxito, así le vimos emocionarse tras su actuación en los MTV Video Music Awards donde arrancó al público gran cantidad de aplausos y vítores.

El cantante también se ha convertido en el nuevo rey de Spotify gracias a su tema 'What do you mean?', que ha sido reproducido más de 21 millones de veces en la plataforma lo que ha hecho que One Direction haya sido destronado (el grupo tenía el pódium con su tema 'Drag me down').

Tal ha sido el éxito de su tema, en YouTube ya cuenta con más de 46 millones de visitas, que Justin ha decidido publicar la versión en acústico.