Justin Bieber se ríe con Kanye West de la polémica con Taylor Swift en Instagram

Si Justin Bieber es el príncipe del pop, también de la mofa. El cantante no ha dudado en echar más leña al fuego en la ya conocida guerra entre Kanye West y Taylor Swift por la canción de 'Famous' donde el marido de Kim Kardashian desprestigia a la rubia. El ex de Selena Gomez ha publicado en Instagram una captura de pantalla donde salen muy sonrientes Martin Garrix, Scooter Braun y el mismo West mientra hace FaceTime con ellos. Hasta aquí todo puede parecer normal, el colofón ha sido que el intérprete de 'Sorry' ha añadido como título "Taylor Swift, ¿qué pasa?".

Aunque no se había mencionado al respecto hasta ahora, el artista sí que había dejado de seguir en Twitter a la mejor amiga de Selena Gomez hace un tiempo. Con esta publicación, el posible acercamiento entre la exchica Disney y Bieber, después de que la cantante compartiese un vídeo versionando la canción 'Let me love you' de Justin, se hace un imposible.

Por ahora, Swift ha preferido mantenerse en silencio y no ha respondido a la guasa de Bieber. Desde que comenzase la batalla entre Kanye y Taylor, lo cierto es que la mayoría de los famosos se han posicionado en las filas del marido de Kim Kardashian. ¡Esta guerra va para largo!