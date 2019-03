Justin Bieber revoluciona internet al ser pillado en actitud muy cariñosa con su novia Sofia Richie durante sus vacaciones

Justin Bieber lleva varias horas siendo Trending Topic en Twitter tras ser pillado de nuevo por los paparazzis durante sus vacaciones en Los Cabos, Baja California Sur, mientras celebraba el 18 cumpleaños de su actual novia, Sofia Richie.

#justinssextapeleakedparty es el hashtag con el que los fans del cantante están revolucionando Twitter, y es que el cantante está viviendo un verano de lo más alocado y desenfrenado. Así, si hace unos días Biber era pillado completamente desnudo ahora lo han vuelto a fotografiar con los pantalones bajados mientras besaba apasionadamente a su chica.

Pero la cosa no queda ahí, parece ser que Sofia Richie no es el agrado de la mayoría de sus fans por lo que no han dudado en mostrar su desacuerdo por esta relación comparando a la pareja con Shrek y la princesa Fiona. Además, han querido recalcar que no entienden cómo el artista puede estar con Richie y haber dejado a Selena Gomez. Así, muestran dos imágenes de las dos chicas con un bañador muy parecido en donde ensalzan la belleza de Selena y el poco glamour de Sofia.