Justin Bieber revoluciona 'El Hormiguero 3.0': "Entiendo a las mujeres gracias a mi madre"

Estábamos esperándolo y por fin ha sucedido: ¡Justin Bieber en 'El Hormiguero 3.0'! Una visita muy esperada y que ha enloquecido nuestro país, y es que el fenómeno Bieber sigue imparable.

El cantante ha aterrizado en nuestro país, y por cuarta ocasión en el programa, para presentar su nuevo trabajo: 'Purpose'. Un disco que ha devuelto la confianza al cantante en el terreno musical y que está siendo todo un éxito. Su single 'What do you mean', que ha cantando en directo, ha sido ya número uno de ventas en medio mundo, y ha conseguido récords en plataformas como Spotify, con más de 41 millones de reproducciones en una semana.

Una entrevista que ha revolucionado la noche del miércoles, ¡y es que Justin Bieber solo hay uno!