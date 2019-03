Justin Bieber revela que Selena Gomez le fue infiel con Zayn Malik

Justin Bieber y Sofia Richie han iniciado una relación sentimental, algo que no ha parecido gustar a los seguidores del cantante, que han arremetido contra Sofia. Bieber amenazó con eliminar su perfil de Instagram (y lo ha cumplido) y, mientras tanto, Selena Gomez aprovechó para dejarle un mensajito a su ex en mitad de la polémica.

En el mensaje, Selena le decía: "Si no puedes manejar el odio entonces deja de publicar fotos con tu novia, debería ser algo vuestro y de nadie más", algo que pareció no sentarle muy bien al intérprete de 'Sorry', que contestó: "Es gracioso ver a gente que solía usarme para tener atención tratando de señalar en esta dirección. Triste. Con amor".

Conversación en Instagram entre Selena Gomez y Justin Bieber | Instagram

Pero la guerra no terminó aquí, Sel no podía dejar ese mensaje sin otra respuesta, en la que dijo: "Es gracioso ver como los que engañaron varias veces están señalando a los que le perdonaron y apoyaron. No me extraña que los fans estén molestos. Triste. Con amor". Bieber, ante este mensaje, arremetió contra ella confesando públicamente: "Yo engañé… Oh, ¿me olvidé de ti y Zayn?".

¿Selena y Zayn? Parece ser que sí, el principito del pop nos contó a todos sus seguidores de Instagram que Selena tuvo una aventura con Zayn Malik cuando ellos estaban juntos. ¡Vaya telenovela que han montado!