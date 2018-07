Justin Bieber revela que está harto de las sonrisas falsas de las fiestas de premios

¿Qué le pasa a Justin Bieber? El cantante está cada vez más raro, y es que después de revelar que ha decidido no hacerse más fotos con sus fans (ya que se sentía como un mono de feria), ahora Bieber ha confesado estar harto de los premios.

Sí, sí, aunque el cantante siempre suele ser uno de los invitados y premiados habituales, además de actuar en ellos con bastante frecuencia, para que no está contento con lo que se vive dentro de ellos.

"No sé, no estoy seguro acerca de estas entregas de premios... Ninguna falta de respeto para todos los que van o los organizan. Nada más que amor para vosotros y vuestro apoyo. Pero no me siento bien cuando estoy allí o después. Pienso que estas ceremonias son para premiar a las personas por sus logros, pero... ¿Es así realmente? Porque cuando miro al público veo un montón de sonrisas falsas para que cuando la cámara les enfoque parezcan felices", revela el principito del pop a través de un amplio texto que ha publicado en sus redes sociales junto a una imagen de un castillo con ovejas.

¿Está avisando Bieber de que ya no le veremos desfilar por ningún photocall?