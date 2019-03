Justin Bieber regaña a dos fans por irrumpir en su casa

El fenómeno fan a veces supera los límites y sino que se lo pregunten a Justin Bieber, que menudo susto se pegó mientras pasaba una agradable velada con amigos en la piscina.

El principito del pop tiene fans que le siguen a todas partes y están pendientes de cada paso que da el cantante, pero está vez se han pasado y han enfadado a Bieber. Las intrusas fueron dos niñas de 12 años, enloquecidas por el cantante, no dudaron ni un segundo en irrumpir en su casa al ver una puerta abierta y corrieron hacia Justin mientras estaba en la piscina con sus amigos. ¡Menudo susto!

Según TMZ, el cantante les echó una pequeña bronca a ambas, diciendo que eso no lo debían hacer más y decidió así, darles su merecido sin antes haberles confiscado sus teléfonos móviles, ya que habían grabado y tomado imágenes que el cantante no quería que vieran la luz. Un gesto generoso por su parte, fue no llamar a la policía y arreglar él mismo el ataque de locura de sus fans.