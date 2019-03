Justin Bieber le regala diamantes a Selena Gómez

El romance entre el cantante Justin Bieber y la actriz Disney Selena Gómez va viento en popa. Las cosas parecen ir bastante en serio cuando Bieber ha decidido regalar unos diamantes a su chica.

Aunque no es un anillo Selena no se puede quejar, que su noviete le regale un brazalete de diamantes no es algo que se estile mucho entre los adolescentes de hoy en día. Parece que el amor ha calado en los corazones de los cantantes y no se pueden separar.

Las fuentes consultadas por ‘Showbizspy’ afirman que Justin con este regalo pretende llevar su relación a otro nivel. Parece que Selena también quiere que haya algo serio entre ellos y hace semanas que dejó de llevar su anillo de castidad.



Las mismas fuentes nos cuentan que Justin y Selena, durante su estancia en el Hotel Gansevoort, en Miami, pidieron comida para dos en la habitación. Las cosas están más que claras con los dos tortolitos, a la espera de más fotitos románticas esperamos ver como la prota de ‘Los magos de Waverly Place’ luce su carísimo brazalete de diamantes.