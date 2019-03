Justin Bieber recuerda a Selena Gomez incluyendo 'Jelena' en su videoclip: 'Where Are Ü Now'

Justin Bieber ha presentado su nuevo single: 'Where Are Ü Now', el videoclip de Justin salió a la luz el 29 de junio. Y en él, no sólo aparece el cantante bailando de una forma muy sexy, sino que también podemos ver cómo en una pantalla aparece el nombre con el que le apodaban cuando salía con Selena: 'Jelena'. Así es, el principito del pop se ha acordado de su exnovia Selena Gomez.

Aunque la palabra 'Jelena' aparece durante escasos segundos, lo que sorprende es que la palabra aparece tachada. ¿Es una indirecta a que ha pasado página de manera definitiva?

En cuanto a Selena, recientemente también sacó a la luz su nuevo single 'Good For You', en el que aparecía bailando desnuda en la ducha. Además, la cantante declaró que a partir de ahora quería a gente buena en su vida. ¿Cambiará de idea cuando vea el vídeo de Justin?