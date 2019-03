Justin Bieber recuerda a Selena Gomez en forma de graffiti en su videoclip 'What Do You Mean?'

Justin Bieber ya nos sorprendió cuando publicó el vídeo de 'Where Are Ü Now', en él el cantante mandó un mensaje oculto a Selena Gomez a través de su videoclip, y ahora en su nuevo trabajo 'What Do You Mean?' ha vuelto a hacerlo.

Aunque en el nuevo videoclip la química que tienen Justin Bieber y Xenia Deli en la cama acapara toda la atención, los detalles y los mensajes a Selena Gomez no pasan desapercibidos. En el vídeo podemos ver como aparece el nombre de Selena pintado en forma de graffiti en una pared.

Un detalle más que nos indica que el principito del pop no ha olvidado del todo a la exniña Disney, y es que es bastante casualidad que en ambos vídeos haya una referencia a su ex. ¿Será una táctica de Bieber para reconquistarla y que Sele vea que él todavía no la ha olvidado?

Lo que sí que queda claro, y como confesó el cantante durante una entrevista con Ryan Seacrest, es que Selena es una gran fuente de inspiración para la música de Bieber: "Creo que una gran parte de mi inspiración viene de ella", confesaba el artista.