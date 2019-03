Justin Bieber recibe un puñetazo en la cara en una discoteca de Alemania

Justin Bieber, que está de gira por Europa con su famoso espectáculo Purpose, ha visitado la ciudad de Múnich en Alemania y ha aprovechado para salir de fiesta en un local llamado Heart. Resulta que el principito del pop ha recibido un enorme puñetazo por parte de un hombre que se encontraba en la pista de baile.

Según ha informado el portal de noticias TMZ, que también ha publicado un vídeo del momento de la discordia, el intérprete de 'What Do You Mean?' había golpeado sin querer a una de las personas que estaba bailando a su lado, desatando la furia del chico que le ha agredido.

No obstante, los testigos han dicho que: "El agresor había estado toda la noche tratando de atraer la atención de Bieber", y como no lo consiguió, esperó a que Justin abandonara la pista de baile para darle en la cara.

Aunque el eterno exnovio de Selena Gomez quiso responder con otro puñetazo, una camarera y su socio John Shahidi le sacaron a la calle. Eso sí, el agresor no se fue a casa de rositas, porque John le dio un empujón y le tiró al suelo. ¡Vaya la que se lió!