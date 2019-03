Justin Bieber rechaza un papel en una película para evitar una escena gay

Justin Bieber ha vuelto a sorprendernos. Todos pensábamos que era un joven abierto, profesional y sin miedos. Pero, ¿qué le ha pasado para rechazar su papel en 'Uber Girl'?

Según informa Page Six, Pete O'Neill, uno de los guionistas de la película, afirma que Justin "no formará parte del film a no ser que se elimine una escena de sexo entre él y uno de sus bailarines". El mismo guionista ha dado un pequeño avance de las ideas que tienen en mente para esta producción, anunciando que quieren contar con celebrities como Selena Gomez y Ariana Grande.

Aunque el canadiense ya se ha estrenado en la industria cinematográfica, con su papel como prisionero en dos capítulos de 'CSI: Crime, Scene e Investigation' en 2010 y 2011 y en las películas de 'Men in Black 3' y 'Zoolander 2', esta vez ha rechazado un nuevo papel en Hollywood por tener que besarse con un chico.

¿Será que Justin se siente inseguro por los rumores que le han perseguido desde que se hizo famoso y que han puesto en duda su sexualidad?