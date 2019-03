Justin Bieber recapacita sobre el peor momento de su vida

Mucho ha cambiado Justin Bieber desde que empezó su carrera musical cuando solo era un niño y no todo lo que ha vivido el artista han sido buenos momentos. De hecho son varios los altercados que ha protagonizado de un tiempo a ahora.

Pero parece ser que el canadiense está madurando al hacerse más mayor y con el tiempo ha llegado a la conclusión que aunque todavía no ha llegado a su meta vital está en un mejor camino para conseguirla.

Tal es así, que Bieber ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen comparando el que puede ser el peor momento de su vida con la actualidad. En la foto vemos a Justin en la instantánea que le tomaron cuando fue detenido en Miami en el año 2014 y le hicieron su ficha policial por conducir ebrio y participar en una carrera de coches.

"¡Me encanta! Porque me recuerda que aunque aún no he llegado a donde me gustaría, gracias a Dios ya no estoy en la misma situación que estaba antes. Lo mejor aún está por llegar", ha escrito el artista como una manera de redimir sus errores.