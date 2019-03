Justin Bieber demuestra el desprecio que siente por The Weeknd​

Selena Gomez y The Weeknd fueron vistos por los paparazzis paseando por las calles de Los Ángeles muy acaramelados, compartiendo besos y caricias. Esto hizo que Bella Hadid y Justin Bieber estuviesen en el punto de mira de la prensa para conocer su opinión sobre el nuevo noviazgo. Bella optó por dejar de seguir a la cantante en las redes sociales y Justin aseguró que se trataba de un montaje con fines comerciales.

Pero parece que el cantante canadiense no ha tenido suficiente, y ha vuelto a hablar de la nueva relación de su exnovia. Un reportero de TMZ, consiguió que Justin declarase ante las cámaras del portal de noticias sobre Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd. El pasado viernes, cuando Bieber salía del restaurante Delilah en West Hollywood, el periodista le preguntó si escuchaba la música de The Weeknd, a lo que el cantante respondió: "Demonios, no. ¡No puedo escuchar una canción de The Weeknd!", y concluyó: "Esa mierda esa rara".

Parece que a The Weeknd y a Justin Bieber lo único que les va a unir va a ser su profesión y el amor de ambos por Selena, pues el canadiense no está muy por la labor de llevarse bien con el novio de Gomez.

Por el contrario, Selena está encantada con la música de su nuevo chico y ya se ha dejado ver escuchando algunos temas de su novio en West Hollywood. Además, todo parece indicar que The Weeknd y Gomez están trabajando en un proyecto musical conjunto.