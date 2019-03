Justin Bieber quiere llegar virgen hasta el matrimonio

Con tan sólo 16 años, Justin Bieber ha decidido seguir tratando a las mujeres con respeto y mantenerse virgen hasta que conozca a la mujer perfecta.

"Él ha expresado su deseo de mantenerse puro, honrar a las mujeres y tratarlas con respeto. Esperemos que todo esto se mantenga", declaró la madre del cantante.

Recientemente, el propio Justin admitió que le resulta bastante difícil conocer a chicas que no estén interesadas en su recién conseguida fama y prestigio mundial. Así que por el momento, el cantante canadiense se conforma con explorar el campo del sexo opuesto y "divertirse".

"Definitivamente es super complicado encontrar a una chica que me quiera por cómo soy y no quién soy. Tienes que andarte con ojo", dijo Bieber. "De momento estoy tan ocupado que tan sólo me divierto saliendo con algunas chicas y todo eso. Intento no tomármelo demasiado en serio", añadió.

Además, hace bien poco que saltaban los rumores acerca de que había vuelto con su ex novia Cailtin Beadles, al ser vistos pasando algún tiempo juntos durante el pasado mes de junio cuando hizo el reportaje fotográfico con Kim Kardashian en Las Bahamas. Después de volver del viaje, la celebrity escribió en su página personal de Twitter: "Lo que pasó en Las Bahamas, en Las Bahamas se queda".