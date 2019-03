Justin Bieber se queda sin premio Grammy y sin éxito en taquilla

Los Goya, Los Grammy o Los Bafta han sido protagonistas durante este fin de semana y cómo no, el mejor momento para ver a todas las celebrities esperando recibir su galardón. Pero no todos tienen hoy, después de la resaca de premios, algo que celebrar.

Qué se lo digan al pobre Justin Bieber que ha empezado con mal pie la semana. Vestido con un modelito muy personal: traje beige, pajarita y pañuelo negro, camisa y zapatillas de deporte blancas; fue uno de los artistas más aclamados durante la noche de los Grammy. Pero eso no le bastó para ganar alguno de los dos premios a los que optaba y se fue con las manos vacías. Lady Gaga y Esperanza Spalding le amargaron la noche al cantante, arrebatándole los galardones.

Pero eso no es lo único que le preocupa a Justin. El estreno de su documental 'Never say never' no ha tenido el apoyo que los productores del film esperaban. ¿Qué le está pasando al pobre cantante? Pese a conseguir el segundo puesto en taquilla, con una recaudación de 30 millones de dólares, parece que las fans se olvidaron del ansiado estreno y se quedaron en casita viendo la noche de los premios. ¿Se le estará acabando la buena racha a Bieber?