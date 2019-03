Justin Bieber publica un selfie de Selena Gomez en su Instagram

El canadiense eliminó la imagen minutos después

Justin Bieber ha vuelto a desatar la locura en las redes sociales tras publicar un selfie de lo más sexy de su supuesta 'novia', Selena Gomez. La actriz y cantante se encontraba en el backstage de un programa de televisión cuando Justin compartió aquel selfie, por lo que sus fans no tardaron en deducir que la estrella del pop se encontraba junto a Sele en aquel momento. Cómo no, para seguir jugando al engaño, Bieber borró la publicación en un intento de no dejar huellas de lo sucedido, pero Justin... En estos tiempos que corren, ¡eso es imposible!