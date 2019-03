Justin Bieber protagoniza una sonada pelea con el componente de The Rolling Stones, Keith Richards

Justin Bieber es noticia un día más, pero no, en esta ocasión no es debido a su relación de desamor con Selena Gomez. El cantante canadiense vuelve a ocupar las portadas por pasarse de la raya con una leyenda del mundo de la música: Keith Richards de 'The Rolling Stones'.

Sí, sí, todo ocurrió cuando ambas estrellas coincidieron en sus vacaciones de fin de año en las islas Turcas. Según informan a través del portal US Weekly, el integrante de The Rolling Stones le lanzó un trago a Justin para después gritarle: "¿Quién carajo eres?".

Ante la agresión, el principito del pop contestó de la misma manera y muy molesto se acercó a Richards y le contestó: "¿Y quién carajo eres tú?". Una actitud por parte de Bieber que concluyó con otra respuesta de la estrella mítica de los Rolling: "Dejemos algo en claro. Eres un wannabe". ¡Menuda movida!