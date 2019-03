Justin Bieber protagoniza una sexy portada para la revista Clash en la que aparece desnudo

Los abdominales de Justin Bieber no son ningún secreto. El cantante presume de cuerpazo y tatuajes en Instagram cada vez que tiene ocasión para alegría de todos sus seguidores. Si Calvin Klein sacó todo su potencial, ahora es el turno de la revista Clash.

La publicación aprovecha su número 100 para sacar en portada al cantante de 'Sorry' donde Bieber no puede salir más cañón. Esta vez, no tiene que pedir perdón por posar así de sexy. Con sombrero, colgante y el cuerpo enfundido en tatuajes son las únicas armas que ha utilizado la revista para sacar a un Bieber simplemente impresionante.

Pero Clash no sólo ha desnudado el cuerpo del cantante, sino también su alma. En la entrevista podemos ver a un Bieber más sereno y sincero que nunca. Justin reconoce sus errores del pasado, la dificultad de encontrar amistades verdaderas siendo una estrella internacional. "Parte de convertirse en un hombre es reconocerlo", afirma el cantante respecto a las polémicas que ha protagonizado.