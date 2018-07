Justin Bieber practica esquí acuático en calzoncillos

Ya hemos comprobado en varias ocasiones lo mucho que le gustan a Justin Bieber todo tipo de actividades deportivas, y si son acuáticas mejor que mejor. Por este motivo el cantante no ha dudado en subirse a una tabla para practicar esquí acuático aunque no tenga un bañador como tal.

Mientras el resto de famosos celebran el 4 de julio, Día de la Independencia de EEUU, con barbacoas, picnics y fuegos artificiales, el cantante decidía practicar esquí acuático en calzoncillos en Miami para que así todas las miradas se centrasen en él.

Teniendo claro que no lleva el bañador no porque no tenga dinero para comprarse uno, lo que nos preguntamos es que si esta habrá sido una artimaña del principito del pop para publicitar la ropa interior de Calvin Klein de la que es imagen.