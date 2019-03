Justin Bieber se pone sentimental en las redes sociales y pide disculpas a Selena Gomez

"Por favor no me juzgues y yo no te juzgaré a ti, porque las cosas podrían volverse feas antes de ser bonitas", con estas palabras Justin Bieber titulaba la foto de su cuenta de Instagram, vestido para la boda de su manager y cazatalentos Scooter. Con traje de chaqueta y camisa negros, sombrero y gafas de sol en la mano, Justin posaba de lo más sexy entre los árboles y sin acompañante para el evento.

Como informa Hollywoodlife.com, Scooter no quiso que el día más importante de su vida se viera enturbiado por los paparazzi, que enloquecerían por conseguir una foto de Justin y su chica, Selena Gomez. El día antes del enlace del manager de la estrella, Selena tuvo una fuerte discusión con Bieber por este motivo, y es que Justin decidió seguir el plan de su amigo Scooter y acudir solo a la ceremonia nupcial.

Seguramente, las palabras con las que tituló la publicación de la red social (pertenecientes a la canción 'Don’t judge me' de Chris Brown), estarían directa o indirectamente dirigidas a Sele, en un intento de solucionar el 'rifi rafe' por el que ya se han expandido rumores de una posible ruptura.