Justin Bieber se pone pendientes en sus dos orejas

El cantante canadiense Justin Bieber estrena look y si no sufrimos bastante con el sonado corte de pelo, que hasta tuvo su hueco en las noticias, ahora se tunea un poco más.

Bieber está empeñado en ser un chico duro. Tras lograr, infructuosamente, dar una imagen de ‘macho man’ luciendo pectorales en la playa con su churri, Selena Gomez, ahora se agujerea las dos orejas para ponerse unos chungui pendientes de lo más étnicos.

¿Qué pensará Selena de este cambio? ¿Estará entrando en la crisis de los 18 años? No sabemos hasta cuando le durará la edad del pavo al cantante pero desde luego ya no le queda ninguna rebelión más ya que ha dado los pasos típicos: corte de pelo, tatuaje, viaje con novieta y pendientes... Este chico no deja de sorprendernos, ¿para cuando nuevo disco?