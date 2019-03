Justin Bieber podría tener un romance con una modelo de Playboy

Aunque todos creíamos que Justin Bieber suspiraba por su ex, Selena Gomez, resulta que el cantante se ha encaprichado de un modelo de Playboy, su nombre es Xenia Deli y ambos han sido vistos muy románticos tocando el piano.

Aunque su romance no está confirmado, pero es evidente que el principito del pop está encantando con la modelo, ya que en el vídeo se oye como alguien dice: "Voy a estar aquí todo el fin de semana". Además una fuente ha asegurado al diario The Sun que varios testigos afirman que los vieron cogidos de la mano. Otra fuente apunta que el cantante publicó una foto con la modelo, que curiosamente se parece a Selena, pero después la borró.

Todo apunta a que se han podido conocer en el rodaje del nuevo videoclip de Bieber, 'What Do You Mean?', aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, no sabremos si veremos al cantante con nueva novia, ya que hace poco declaraba lo siguiente: "No tengo ninguna novia por el momento. Estoy soltero. Mi gran amor ahora es mi hermano pequeño".