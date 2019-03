Justin BIeber planea publicar su segundo libro el próximo otoño

Los fans de Justin Bieber están de enhorabuena. El cantante lanzará el próximo otoño su segundo libro: 'Justin Bieber: Just Getting Started'. Los que se quedaron con ganas de más, tras su primer libro, en el que se conocían todos los datos de su vida, en este segundo podrán ver otro lado desconocido del cantante a través de imágenes.

Fotos exclusivas en las que se podrá ver todo lo que sucede en sus giras, tras el escenario, durante la grabación de su último álbum, así como en su vida más privada. “Estoy muy emocionado de estar trabajando en otro libro de mi vida”, comentó el cantante a la revista Us Weekly. “Ser capaz de compartir mi historia con mis fans, a través de estos libros, es un privilegio absoluto. Estoy deseando el poder mostrarles todo sobre mi vida, mis giras y los días en el estudio”, confiesa Bieber.

‘Justin Bieber: Just Getting Started’ verá la luz en septiembre, y vistos los datos de ventas de su primer libro: ‘First Step 2 Forever: My Story’ (consiguió vender más de un millón de copias en todo el mundo), podemos augurar que va a ser un éxito seguro.