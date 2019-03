Justin Bieber pide perdón por sus escándalos del último año y medio

Justin Bieber parece dispuesto a reconducir su vida. El cantante acudía hace unos días al show de Ellen DeGeneres para sorprenderla por su cumpleaños con un regalo. La verdad es que la presentadora agradeció mucho el detalle y pudimos comprobar lo muy nervioso y emocionado que estaba el canadiense.

Tan intranquilo se vería a sí mismo que más tarde decidió publicar un vídeo en su perfil de Facebook dirigido a sus seguidores: “Hoy estuve en el show de Ellen y lo pasé muy bien. Ella es maravillosa, era su cumpleaños, pero yo estaba muy nervioso. Creo que lo estaba porque tenía miedo de lo que la gente estaba pensando de mí. Hace un minuto desde que he salido públicamente y no quería parecer arrogante o altivo o básicamente como he estado actuando el último año y medio”.

No estamos acostumbrados a ver esta cara de Bieber, por lo que seguro que más de uno se ha quedado boquiabiert@. No obstante, nunca es tarde para rectificar y esperamos que siga por el buen camino que parece ha decidido iniciar.

La que no ha dudado en hacer pública su alegría por la visita sorpresa ha sido la propia Ellen: “No puedo creer la sorpresa que me dieron en show de cumpleaños. Entonces vi su cara. Ahora soy na belieber”, comentó en sus redes sociales.