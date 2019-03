Justin Bieber pide perdón a Selena Gomez a través de su nueva canción, 'Sorry'

Estará incluida en 'Purpose', su nuevo disco

El nuevo disco de Justin Bieber, 'Purpose', se ha convertido en uno de los trabajos más esperados de este año, además de una auténtica declaración de intenciones por parte del canadiense. Si su primer single, 'What do you mean?', ya suscitó todo tipo de comentarios sobre un posible mensaje subliminal dirigido a su ex, el segundo, 'Sorry', no ha sido menos. Nada más salir a la luz, la teoría de que la canción está dirigida a Selena Gomez no se ha hecho esperar. ¿Será verdad?