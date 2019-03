Justin Bieber pide perdón por los comentarios racistas que protagoniza en un vídeo

A Justin Bieber le persiguen los problemas, y es que cuando todavía no había terminado de protagonizar su último escándalo (una pelea que tuvo en una discoteca durante su estancia en Cannes), un vídeo de hace tiempo del principito del pop en el que hace comentarios racistas ha sido filtrado en Internet y ha vuelto a desatar la polémica.

No es la primera vez que Bieber se mete en problemas por protagonizar determinados comentarios con connotaciones negativas la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Pero este último ha levantado tal revuelo que Bieber se ha disculpado públicamente.

"Soy un artista muy joven y parece que todavía no he acabado de comprender la fuerza y el poder que tienen algunas palabras que, mal utilizadas, pueden hacer mucho daño. En su momento pensaba que era divertido hacer este tipo de bromas delante de mis amigos, pero ahora me he dado cuenta de que no es lo correcto y que mi actitud ha sido del todo infantil e inexcusable", aseguró el canadiense a través de un comunicado publicado por el portal GossipCop.com.

Y es que parece que Bieber gracias a su familia y a los amigos que lo rodean empieza a recapacitar y entrar en razón. Así lo revela en otra parte de este comunicado:

"Quiero dar las gracias a mi familia y a mis amigos por ayudarme a entender las consecuencias de mi comportamiento, y me gustaría pedir perdón una vez más a todos los que se han sentido heridos por mi conducta. Espero que comprendáis que todo fue una broma estúpida y propia de gente ignorante, porque quiero dejar claro que no soy racista y que respeto a todas las culturas. De verdad que lo siento, adoro a todos mis fans por igual, sean de la raza que sean, y nunca quise insultarlos accidentalmente".