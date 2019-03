Justin Bieber pide explicaciones a Niall Horan sobre su relación con Selena Gomez

¡Selena Gomez no para de sorprenderon y despistarnos! Al parecer la cantante se olvida de Justin Bieber en la fiesta de cumpleaños de Jenna Dewan-Tatum. Selena y Niall Horan llegaron por separado, pero una fuenta de 'Us Weeky' afirma que sí pasaron toda la fiesta muy pegaditos. El grado de proximidad fue tal que los cantantes se besaron y que se comportaban como una pareja consolidada, afirma esta misma fuente.



Esta ocasión no ha sido la única, hace una semana Selena cenaba con Niall y más amigos en un restaurante, pero se rumorea que no se separaron ni un momento. Además han vuelto a aparecer juntos en un parque de atracciones. También se dice que la supuesta pareja se da la mano mientras se divierten paseando. ¿Será el carpetazo definitivo de Selena hacia Justin?



Paralelamente a lo que esté haciendo Sele, Justin, muy nostálgico, ha subido una segunda foto a su cuenta personal de Instagram. En la instantánea aparecen cogidos de la mano hace ya unos años, cuando los cantantes eran pareja. Al parecer Bieber está cada vez más lejos de volver con su ex... Seguramente sus seguidores estén bastante desconcertados. A ver si pronto, Sele nos aclara sus sentimientos.

El que también está desconcertada es Justin, que creía haber retomado su relación con Sele pero ha visto que ella está comenzando otra con Niall, del que también creía que era su colega. El canadiense se siente traicionado, especialmente por el que creía su amigo, y quiere que le explique qué está pasando.