Justin Bieber se pelea con un fotógrafo después de su cita con Kendall Jenner en París

A Justin Bieber los nervios le han jugado una mala pasada en París. No sabemos si es que se pensaba que de su cita con Kendall Jenner no se iba a enterar nadie, y seguramente que al salir del restaurante y ver a tantos paparazzis el principito del pop perdió los nervios. Y es que Bieber no dudó en arremeter contra un fotógrafo. ¿No quería que se enterara Selena Gomez de su cita con Kendall?

Aunque de momento los detalles sobre lo que ocurrió no están claros, Justin empezó a repartir tortas intentándose abrir paso entre la marabunta de fotógrafos que se agolpaban a la salida del restaurante donde compartió una cena con la hermana de Kim Kardashian, Kendall Jenner.

Tampoco sabemos si alomejor se impregnó del look militar que lucía y se pensaba que la guerra estaba en la calle con los paparazzis, lo que sí sabemos es que las manos largas nunca están justificadas y que en más de una ocasión Justin no sabe controlar su genio.