Justin Bieber pasa del cumpleaños de Selena Gomez por jugar al hockey

Publicó una foto de su "buen día" con sus colegas

El cumpleaños de Selena Gomez no ha sido como pensábamos: cuando nos estábamos imaginando a Justin Bieber y Selena comiendo algodón de azúcar en la casa del terror de Disneyland, nos sorprende la noticia de que a Justin se le ha olvidado el cumple de su ex. El cantante publicó un tuit el día del cumple de de siu ex en el que decía: "Hoy es un buen día", y cuando todos pensaban que se refería a Selena, subió una foto de él jugando al hockey con sus amigos.