Justin Bieber y One Direction celebran juntos los triunfos de la banda

¡Estos chicos nos lo han dejado claro! De malos rollitos, nada. Mirar que bien se lo pasan Justin Bieber y Niall Horan. A las dos estrellas juveniles se las ve cocinando a las dos de la mañana y compartiendo bromas y confidencias.

¿Y que se supone que se cuecen entre manos? Pues los cantantes estaban preparando unos fideítos como bien explica Justin en su cuenta de Twitter: “En mi casa cocinando unos fideos con @NiallOfficial”

Pero ahí no acaba la cosa porque no estaban solos… Bieber decidió montar una mini party en su chocita de Hollywood e invitar a medio grupo de One Direction. Entre ellos también se encontraba Zayn Malik.

Otra de las fotos que cuelga el novio de Selena en su red social es de los tres. Viene acompañado de otro mensajito que refleja el buen rollo que hay entre ellos a pesar de los rumores. Unos rumores que aseguraban que entre el cantante americano y la banda británica había mucha rivalidad. “Chillin con los colegas!!”, escribió Justin callando así muchas bocas. Esperemos que sus fans aprendan de ellos…