Justin Bieber, de nuevo junto a Selena Gomez se alza como el 'rey celebrity' de la semana

Si hay alguien en el mundo celebritero al que se le perdona todo ese es Justin Bieber. El último incidente de su gira fue intentar saltarse un control en el aeropuerto de Estambul. Y aunque parece que está un poco perdido, últimamente también ha tenido un par de noticiones buenos como su reconciliación con Selena Gomez y haber logrado la corona de 'celebrity de la semana'.

Con no muchos votos de diferencia encontramos en segundo puesto a Sara Carbonero, a quien pudimos ver guapísima junto a Casillas en la entrega de las medallas de la Orden del 2 de Mayo. Miley Cyrus se ha ganado ser la tercera del ránking con un reportaje de los que quitan el hipo para 'V Magazine' con muy poca ropa y hablando de su relación con Liam Hemsworth. ¡Fuera vergüenzas!

Lo de Rihanna y Chris Brown no sabemos cómo acabará. Por si no tenían bastante con sus crisis, la de Barbados ocupa cuarto puesto esta semana, enseñando besos y arrumacos junto a otro morenazo en las redes sociales. Y hablando de relaciones una de las chicas 'on' del momento, Pilar Rubio, tan enamorada de Sergio Ramos que aprovechó la derrota el Real Madrid en Champions para dedicarle una canción rockera. Quinto puesto para esta romántica...

Y,a pesar de que haya quedado relegada al sexto puesto, le mandamos a Catherine Zeta-Jones todo nuestro ánimo. La actriz ha vuelto al centro donde trató su bipolaridad hace dos años tras sufrir un nuevo episodio. Ojalá se recupere pronto para poder seguir derrochando belleza y sonrisa. ¡Mucha fuerza para ella!