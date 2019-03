Justin Bieber se niega a hablar de Selena Gomez tras su supuesta relación con Charlie Puth

Justin Bieber no consigue levantar cabeza. Si no es porque se siente presionado por los medios, es porque Selena Gomez podría tener un nuevo romance con Charlie Puth. El cantante vive en una continua contradicción ya que en una entrevista aseguró que quería que su ex rehaciese su vida pero no quería hablar más sobre ella. Sus actos le delatantan: ¡Bieber sigue sientiendo algo por ella!

La gala de los iHeartRadio Music Awards dejó claro que ninguno de los dos habían superado del todo su historia. Justin no cruzó palabra con Selena en los camerinos y quiso darle celos acudiendo con Hailey Baldwin y la exchica Disney decidió no estar presente durante la actuación del canadiense. ¡Qué fuerte!

Según informa el portal HollywoodLife.com, Selena estaría encantada con que el intérprete de 'Sorry' se muera de celos. ¿Cómo reaccionará Hailey ante esto? ¿Le montará una escena de celos a Justin? "Le ha pedido que deje de jugar con ella. Le ha dejado claro que la perdería si no maduraba y le demostraba que se tomaba en serio lo suyo", reveló una fuente a Us Weekly.