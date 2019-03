Justin Bieber, muy triste en un concierto después de una discusión con Selena Gomez

Justin Bieber no levanta cabeza. Si el cantante hace unos días cancelaba un encuentro con sus fans por estar triste, la no-cita con Selena Gomez habrá terminado de fulminar al artista. El pasado 23 de marzo, el intérprete de 'Sorry' daba un concierto en Los Ángeles que contaba con una espectadora muy especial, su ex Selena Gomez. ¡Sí , sí, como lo ven!

El cantante no ofreció precisamente su mejor show a sus seguidores. Justin Bieber estaba desganado, apenas cantó y estuvo más tiempo fuera del escenario que en él. Pero esta vez no era por chulería, sino porque su corazón estaba destrozado. Según el portal 'Hollywoodlife.com', Bieber quería revivir su primera cita con su ex y había alquilado para ellos dos solos el recinto Staples Center, pero sus intenciones se desvanecieron después de una fuerte discusión con la ex chica Disney. ¿Qué habrá pasado esta vez?

La historia de Justin y Selena parece el cuento de nunca acabar. Si parecía que el canadiense estaba dispuesto a olvidar a su ex, incluso quería borrar el tatuaje que tenía de ella, la publicación de Bieber en Instagram hace unos días de la pareja recordando viejos tiempos y el consiguiente like de la cantante, hacía saltar otra vez las alarmas de una posible reconciliación. ¿Conseguirá Justin reconquistar a su adorada Selena?