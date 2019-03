Justin Bieber se monta su particular 'fiesta post Oscar' en una discoteca de San Diego para no cruzarse con Selena Gomez y DJ Zedd

NO FUE A LAS FIESTAS DE LOS OSCAR 2015 PARA NO COINCIDIR CON SELE Y SU NOVIO

¿Dónde estuvo Justin Bieber después de la gala de los Oscar? Pues celebrándolo con el resto de celebrities seguro que no. El cantante prefirió montarse su particular 'after party' acompañado de un amigo en una discoteca de San Diego, y todo por no cruzarse con su ex Selena Gomez y mucho menos con su nuevo churri el Dj Zedd en una de las fiestas post Oscar. Justin salió a ligotear y pasárselo pipa, pero lo cierto es que no se quita a Sele de la cabeza y no para de intentar darle celos. ¿Lo estará consiguiendo?