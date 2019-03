Justin Bieber se monta una orgía con la modelo británica Laura Carter

Justin Bieber no para de ligar últimamente y su vida sexual parece que está siendo muy movidita en los últimos meses. Hace unos días Justin quiso ligar con una joven desconocida a través de Instagram, y ahora nos hemos enterado que el pasado 6 de diciembre tuvo una noche muy movidita que acabó en orgía.

La encargada de desvelar los secretos de alcoba de Bieber ha sido la modelo británica Laura Carter al periódico 'The Sun' donde ha comentado que tras actuar en el concierto Jingle Bell Ball 2015 en Londres se fueron al hotel Rosewood y mantuvieron relaciones sexuales con varias personas.

"Eramos como diez chicas y cuatro chicos. Yo quise hacer fotos, pero los guardaespaldas de Bieber nos hicieron darles los móviles", empieza contando. "Había botellas de champagne por todas partes y la música estaba altísima. Fue entonces cuando todos comenzamos a jugar a 'verdad o atrevimiento'. Justin le dio un beso a una de las chicas y la cosa subió de nivel", continúa relatando la noche.

Para terminar diciendo que Justin y ella hicieron un trío con otra chica: "Justin me cogió de la mano y me llevó a una habitación donde había tumbada otra chica en la cama cubierta de lentejuelas. Tuvimos un sexo increíble, aunque el cantante me prestó más atención a mí". También deja caer que el cantante está mejor dotado que lo que pudimos ver en las fotos donde sale desnudo: "Cuando terminamos, estuvimos hablando un rato y nos fumamos un cigarrillo. La verdad es que las fotos desnudo que le hicieron no le hacen justicia alguna".

Aunque la pasional y frenética noche acabó con una llamada a la policía debido al excesivo ruido que estaban haciendo en la fiesta que tenían montada.