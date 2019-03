Justin Bieber, Miley Cyrus o Katy Perry cantarán en el concierto benéfico de Ariana Grande en Manchester

Ariana Grande regresará a Manchester el domingo 4 de junio. Menos de dos semanas después del atentado a la salida de su concierto en la ciudad inglesa, la artista ha querido organizar un concierto a favor de las víctimas que contará con invitados de excepción.

Justin Bieber, Miley Cyrus, Kate Perry, Coldplay, Pharrell Williams, Usher, Take That o Niall Horan son algunas de las estrellas que participarán en el espectáculo que se celebrará en el Emirates Old Trafford Cricket Ground.

Las entradas se pondrán a la venta el 1 de junio a través de Ticketmaster, y los fondos recaudados irán destinados a la Fundación We Love Manchester, surgida en colaboración con Cruz Roja para dar apoyo a los familiares de las víctimas.

Por otro lado, los seguidores de la cantante que ya estuvieron en el anterior concierto en Manchester podrán conseguir su entrada gratis a través de un registro previo. El show será retransmitido por la BBC.