Justin Bieber y Michael Clifford entran en guerra tras sus declaraciones para Rolling Stone

5 Seconds of Summer, desnudos para Rolling Stone | Rolling Stone

Después de las declaraciones que Michael Clifford ha vertido sobre Justin Bieber en la portada que ha protagonizado junto a sus compañeros de 5 Seconds of Summer desnudos para Rolling Stone, el principito del pop ha salido en su defensa.

Clifford aseguró que Justin les odia: "Creo que Bieber nos odia, aunque la fiesta fue una locura, había muchísima gente. No debería decirlo pero puso su nuevo disco, Purpose, en repetición como dos o tres horas", confesaba el cantante al magazine.

Unas declaraciones que no han hecho más que crear polémica, y es que después de llegar a oídos de Justin, el cantante no dudó en salir en su defensa a través de las redes sociales: "Michael te deseo lo mejor. No uses mi nombre para ganar titulares, ya ocupáis la portada. Es suficiente. Un gran abrazo colega".

Un tuit bastante amistoso que ha hecho que Clifford rectifique de sus declaraciones que ha publicado Rolling Stone: "@justinbieber no hice nada más que elogiar tu álbum, no tengo idea de porque esto está en el artículo. Gran fan desde el principio hombre, cuídate".