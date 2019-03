Justin Bieber se mete en la cama con Xenia Deli en el videoclip oficial de 'What Do You Mean'

Protagonizado también por John Leguizamo

Justin Bieber ha aprovechado su regreso a los escenarios en los MTV Music Video Awards para estrenar el videoclip oficial de su nuevo single: 'What Do You Mean'. En la producción, un cortometraje de cuatro minutos, Justin ha mostrado su lado más salvaje y sensual junto a la modelo Xenia Deli y el actor colombiano John Leguizamo.