Justin Bieber se manifiesta sobre la relación de Selena Gomez y The Weeknd

Hace unos días salían a la luz las imágenes de Selena Gomez y The Weeknd paseando por las calles de Los Ángeles mientras compartían besos y gestos cariñosos, que hacían saltar las alarmas sobre su noviazgo. La ex de Justin Bieber y el ex de Bella Hadid parece que han comenzado una bonita relación después de sus anteriores fracasos sentimentales. Pero ni la modelo ni el cantante han sabido encajar esta nueva relación. El último en manifestarse al respecto ha sido el canadiense.