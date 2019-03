Justin Bieber manda mensajes a Selena Gomez para intentar una reconciliación

LA CANTANTE INTENTA IGNORARLOS

No sabemos hasta cuándo durará este culebrón, pero lo cierto es que el año ha entrado en su recta final y entre Justin Bieber y Selena Gomez las cosas no se aclaran. De hecho, según ha revelado una fuente a la revista US Weekly, el cantante estaría mandando mensajes de texto continuamente a su ex para intentar una reconciliación. Una situación que Sele está intentando ignorar aunque le está costando mucho trabajo.